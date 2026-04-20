Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Сили оборони знищують ворожі кораблі
Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Примари» уразив два великі десантні кораблі окупантів у Севастополі

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точних ударів було уражено дороговартісні цілі Чорноморського флоту РФ та ворожу радіолокаційну станцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло деталі успішної операції. 

Які цілі знищено

За даними розвідників, під удар потрапили два великих десантних кораблі, що перебували у Севастопольській бухті:

  • «Ямал» (проєкт 775) – один із найбільш задіяних кораблів ворога.
  • «Ніколай Фільчєнков» (проєкт 1171) – судно, що використовувалося для перекидання техніки та живої сили.

Окрім кораблів, спецпризначенці поцілили в російську радіолокаційну станцію, що суттєво послаблює можливості окупантів з контролю повітряного та морського простору навколо півострова.

Що відомо про судно «Ямал»

Великий десантний корабель «Ямал» проєкту 775 із бортовим номером 156 збудували в 1987 році. Уже в 1988 році судно увійшло до складу Чорноморського флоту Росії. Назву «Ямал» корабель отримав у січні 2002 року, коли шефство над судном взяла адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Відомо, що 23 березня 2024 року Сили оборони України вже атакували судно «Ямал».

Характеристики

  • Довжина: 112,5 метра.
  • Місткість: Може перевозити до 10 середніх танків і 225 десантників або близько 500 тонн вантажу.
  • Озброєння: Оснащений двома пусковими установками «Град-М» для вогневої підтримки десанту, зенітними артустановками АК-725.

Що відомо про судно «Ніколай Фільчєнков»

Корабель неодноразово виконував завдання бойової служби у Середземному, Червоному морях, Атлантичному та Індійському океанах. З 1975 по 2004 роки корабель за підсумками року вісім разів оголошувався відмінним, у 1996 та 1997 роках – найкращим кораблем на Чорноморському флоті серед кораблів 2-го рангу.

Відомо, що 23 березня 2005 року корабель в районі Феодосії порушив державний кордон України та висадив морський десант і техніку 382-го батальйону морської піхоти у районі Феодосії. Міністерство закордонних справ України тоді вручило спеціальну ноту тимчасовому повіреному Росії.

Характеристики

  • Довжина: 113,1 метра.
  • Місткість: Це справжній «важковаговик» – може вмістити до 20 основних бойових танків або 45 БТРів, а також до 300-400 десантників.
  • Озброєння: Має установки «Град-М» та зенітні засоби для самооборони.

Ураження відразу двох кораблів у захищеній бухті Севастополя – це черговий удар по логістиці агресора. Росія активно використовує ці судна для забезпечення своїх угруповань на півдні України, особливо в умовах обмеженої роботи Керченського мосту.

«Главком» писав, що потужна пожежа в резервуарному парку Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ виникла внаслідок нічної атаки. У ніч на 20 квітня мешканці Туапсе повідомляли про атаку на морський порт. Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку та пожежу в порту, заявивши, що загинув один чоловік, ще один поранений.

Як відомо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Раніше Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Читайте також:

Читайте також

Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
Війна на Близькому Сході. Дипломат пояснив, чому Ізраїль, по якому летять російські дрони, досі не критикує Москву
20 березня, 09:13
Українські захисники провели операцію у селі Міньківка
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
24 березня, 16:23
П’ять місяців воїн проходив реабілітацію після першого поранення, але, попри стан здоров’я, повернувся у стрій
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Суржука
29 березня, 09:00
Олександр Яковенко запросив главу компанії особисто подивитися, як виготовляють дрони в Україні
«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall
30 березня, 17:51
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
8 квiтня, 23:39
Ситуація на фронті 11 квітня
Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
11 квiтня, 22:24
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
16 квiтня, 23:13
Ситуація на фронті 18 квітня
Лінія фронту станом на 18 квітня 2026. Зведення Генштабу
18 квiтня, 22:19
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
15 квiтня, 20:17

Новини

Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
