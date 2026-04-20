Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі

У черговому інтерв'ю російським пропагандистам Лукашенко вкотре пригрозив сусідам ядерною зброєю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговому інтерв'ю російським пропагандистам вдався до звинувачень на адресу України, Польщі та країн Балтії, заявивши про готовність використати «всі види зброї» у разі нібито загрози білоруській державності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство «Белта».

За словами диктатора, його головне завдання – «попередити» Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Україну. Попри заяви про те, що Білорусь «не хоче війни» і не збирається воювати, Лукашенко вкотре використав риторику ядерного шантажу.

«Це не означає, що ми завтра ж завдамо удару ядерною зброєю... Але якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то згідно з нашим договором із РФ – мало не здасться. Ми застосуємо все, що у нас є», – цитує Лукашенка провладне агентство.

При цьому Лукашенко не надав жодних фактів чи доказів того, що сусідні країни готують «агресію». Натомість він запевнив, що з території Білорусі війна проти Литви чи Польщі нібито неможлива, якщо Мінськ «не втягуватимуть».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій.17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.