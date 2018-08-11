Адвокад: Сенцов планує дистанційно зняти фільм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

Проект можуть запуститися у вересні

Український політв'язень Олег Сенцов веде переговори про початок зйомок українського фільму під його дистанційним керівництвом.

Про це в інтерв'ю «Медузі» повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Зараз ведуться переговори про те, щоб почати знімати фільм під його дистанційним керівництвом. Ніби як проект має запуститися у вересні. Так кінематографісти сподіваються надати йому сили, включити в роботу і полегшити його існування в колонії», - сказав адвокат.

Він зазначив, що з вересня планується розпочати дистанційний кастинг.

«Я не можу говорити про це докладніше, але знаю, що, можливо, вже у вересні розпочнеться дистанційний кастинг, адвокати будуть ходити через день до нього в колонію, щоб погоджувати якісь деталі. Але все це поки що на рівні розмов. Дієвих зрушень у цьому напрямі поки немає», - зазначив адвокат українського режисера.

Водночас, за словами Дінзе, відповідний проект буде українським, незважаючи на те, що російські кінематографісти підтримують Сенцова і збирають кошти для його родини. «Перший час саме так спонсорувалася моя адвокатська діяльність», - зазначив він.

Дінзе також повідомив, що Сенцов весь день працює.

«Весь день він перебуває у палаті, нікуди не виходить, лежить. Він читає книги, пише і допрацьовує сценарії, пише оповідання. Він щільно працює, інакше можна збожеволіти, просто лежачи і плюючи в стелю. Він працює, а не просто лежить там і чекає якоїсь милості», - підкреслив Дінзе.

Також адвокат заявив, що Сенцов виглядає гірше, ніж на останніх фото.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

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