Адвокат Сенцова заявив, що політв'язень виглядає гірше, ніж на останніх фото



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Олег Сенцов в російській колонії

За словами адвоката, знімок Сенцова «передає не все - насправді він виглядає ще гірше»

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова, що голодує з травня, Дмитро Дінзе заявляє, що фотографії, оприлюднені нещодавно омбудсменом Людмилою Денісовою, не відбивають реального стану його підзахисного.

Про це Дінзе сказав в інтерв'ю виданню «Медуза».

«Цю фотографію, наскільки я зрозумів, того ж дня зробив на прохання Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак. Він сфотографував Олега у тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все - насправді він виглядає ще гірше», - сказав адвокат Сенцова.

Водночас він зазначив, що на фото видно, що Сенцов сильно схуд. «Він не показує свою грудну клітину і запалий живіт - це, звичайно, справило б більше враження. А так - його попросили стати, він став. І його сфотографували», - підкреслив адвокат.

За його словами, 7 липня відбулася його остання зустріч з підзахисним, у ході якої Сенцов розповів про проблеми з серцем «на фоні поганої роботи нирок і печінки». На початку вересня, підкреслив Дінзе, має пройти чергова така зустріч.

«У липні у нього розпочалася третя криза голодування... Перша криза - людина звикає до голодування. Друга криза - у неї починаються зміни. Третя криза - вона живе з цими змінами. Четверта - це вже відмова органів йде», - заявив Дінзе.

За його словами Сенцов погано почувається, в основному лежить, рідко ходить.

«Медичними свідченнями встановлено, що у нього фактично не відтворюються кров'яні тільця, знижений гемоглобін, розвинулася анемія, німіють руки й ноги», - розповів адвокат.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

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