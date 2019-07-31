Адвокат Трампа похвалив Кличка: Київ кращий, ніж будь-коли



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Віталій Кличко зустрівся з колишнім мером Нью-Йорка

Джуліані назвав Кличка справжнім патріотом України

Екс-мер Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відзначив хорошу роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва.

Про це Джуліані написав на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко в Нью-Йорку зустрівся зі своїм колегою - колишнім мером Руді Джуліані. Вони обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці між країнами, а також торкнулися теми розвитку місцевого самоврядування. Кличко також заявив, що домовився наступного разу зустрітися з Джуліані в Києві.

Джуліані назвав Кличка справжнім патріотом України.

«Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном в суперважкій вазі і є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, сяюче у відносній темряві», - написав адвокат Трампа.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 липня 2019 р.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.