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    У світі

    Трамп запалив вогні на головній різдвяній ялинці США

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    Трамп запалив вогні на головній різдвяній ялинці США

    9-метрове дерево прикрасили 50 000 світильників та 450 гігантськими білими зоряними прикрасами

    Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп взяли участь в щорічній національній традиції запалювання різдвяної ялинки у Вашингтоні.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Відзначається, що церемонія запалювання ялинки проводиться вже 97-й рік. Вона відбулася в південній частині Президентського парку на Еліпсі.

    Серед гостей були міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт, законодавці Марк Медоуз, Джим Джордан і Джон Реткліфф.

    9-метрове дерево прикрасили 50 000 світильниками та 450 гігантськими білими зоряними прикрасами. Служба національних парків посадила ялинку в кінці жовтня.

    Попереднє дерево, колорадська блакитна ялина з Вірджинії, було посаджено в 2012 році, але в минулому році воно було пошкоджено, коли людина спробувала піднятися на нього.

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