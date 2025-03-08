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Українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС
Нові правила повинні сприяти уніфікації вимог до автомобілів, що перебувають на території країни
фото з відкритих джерел

За перші порушення штрафи ще не будуть значними, але після розпочнеться поетапне введення санкцій

Від 4 березня 2025 року українські автомобільні номери будуть недійсні на території Нідерландів. Уряд країни запровадив нові правила, які вимагають від власників українських авто пройти обов'язкову перереєстрацію відповідно до місцевих законів. Про це пише «Главком», посилаючись на видання SUV News.

Повідомляється, що це включає кілька етапів, зокрема реєстрацію автомобіля в місцевій системі, отримання нових номерних знаків, оформлення місцевої страховки, а також проходження технічного огляду (APK) за стандартами Нідерландів.

Реєстрація здійснюється через реєстраційне управління транспортних засобів Нідерландів (RDW), яке перевіряє дані виключно в місцевих страхових базах. Власники українських автомобілів, які не виконають ці вимоги, будуть оштрафовані.

За перші порушення штрафи ще не будуть значними, але після розпочнеться поетапне введення санкцій. Метою цих заходів є гарантування безпеки на дорогах Нідерландів та забезпечення відповідності транспортних засобів місцевим стандартам.

Нові правила також повинні сприяти уніфікації вимог до автомобілів, що перебувають на території країни. Зокрема, реєстрація транспортних засобів в Нідерландах через службу RDW дасть змогу гарантувати, що всі авто відповідатимуть національним вимогам до безпеки та екологічних стандартів.

Оформлення місцевої страховки також стане обов’язковим для всіх водіїв. Всі ці кроки направлені на те, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху та знизити кількість аварій і порушень правил на території країни. Запровадження нових правил є важливим кроком для Нідерландів, оскільки країна прагне покращити безпеку на дорогах, а також встановити більш суворі стандарти для всіх автомобілів, що перебувають на її території.

Нагадаємо, у лютому зусиллями всіх автодилерів в Україні вдалося реалізувати 4,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж торік. Такий результат вплинув і на показники за 2 місяці, де теж спостерігали падіння на 13,6%.

Також кількість проваджень через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху побільшало торік на 33%. У порівнянні з періодом напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну – аж у 2,4 раза.

 

 

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Теги: реєстрація правила Нідерланди машини автомобіль

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