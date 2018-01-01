Адвокат Януковича пожалівся на суддю у справі Майдану

Сторона захисту Януковича буде подавати заяву до компетентних органів «про скоєння злочину суддею»

Печерський районний суд Києва відмовив двом наданим безоплатним адвокатам екс-президента Віктора Януковича в участі у засіданнях з розгляду клопотання на дозвіл проведення спеціального (заочного) слідства за підозрою Януковича в організації та керування розстрілами на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року. Про це сьогодні у коментарі



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Віктор Янукович та його адвокат Віталій Сердюк

Сторона захисту Януковича буде подавати заяву до компетентних органів «про скоєння злочину суддею»

Печерський районний суд Києва відмовив двом наданим безоплатним адвокатам екс-президента Віктора Януковича в участі у засіданнях з розгляду клопотання на дозвіл проведення спеціального (заочного) слідства за підозрою Януковича в організації та керування розстрілами на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.

Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише «Унн».

«Печерський суд сьогодні, виконуючи злочинну вказівку влади, спробував без адвокатів розглянути справу Майдану. Безоплатних адвокатів поліція виштовхнула на вулицю. Суддею Шапутько було призначено іншого безоплатного адвоката», — сказав Сердюк.

За його словами, сторона захисту Януковича буде подавати заяву до компетентних органів «про скоєння злочину суддею Шапутько».

Зазначимо, що у середу Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького

До слова, сьогодні суд у іншій справі Януковича також допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.