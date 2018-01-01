Адвокати Януковича знову зірвали засідання суду
- Сьогодні, 10:45
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Адвокати Януковича не з'явилися на засідання суду у зв'язку з відрядженням
Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді до 7 лютого.
Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
На початку засідання головуючий суддя зачитав заяву захисників щодо відкладення судового засідання, тому що адвокат Януковича Віталій Сердюк вилетів у відрядження до Москви, про що суду були надані відповідні квитки на літак.
Також суддя уточнив, що у заяві зазначається, що адвокат Ігор Федоренко «тимчасово непрацездатний», а адвокати Богдан Біленко і Адріана Фозекош перебуватимуть у відрядженні у Корсунь-Шевченківському.
За словами прокурора ГПУ Руслана Кравченка, повторна неявка адвокатів до суду - це «черговий зрив судового засідання зі сторони захисту».
«Поведінка сторони захисту дійсно свідчить про порушення розумних строків розгляду даного кримінального провадження. В минулих судових засіданнях суд наголошував на необхідності планувати відрядження поміж судовими засіданнями, які заздалегідь призначені і про які заздалегідь відомо стороні захисту... Суд вимушений вчергове оголосити у справі перерву - на 7 лютого на 10:00», - зазначив Дев'ятко.
Нагадаємо, 25 січня у судовому розгляді справи Януковича було оголошено перерву до 31 січня.
25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.
18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.
17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.
24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.
Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.
Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.
Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.
Джерело: Укрінформ