Адвокати Януковича знову зірвали засідання суду

Адвокати Януковича не з'явилися на засідання суду у зв'язку з відрядженням

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді до 7 лютого. Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. На початку засідання головуючий суддя зачитав заяву захисників щодо відкладення судового засідання, тому що



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Судді, які розглядають справу щодо держзради Януковича

Адвокати Януковича не з'явилися на засідання суду у зв'язку з відрядженням

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді до 7 лютого.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

На початку засідання головуючий суддя зачитав заяву захисників щодо відкладення судового засідання, тому що адвокат Януковича Віталій Сердюк вилетів у відрядження до Москви, про що суду були надані відповідні квитки на літак.

Також суддя уточнив, що у заяві зазначається, що адвокат Ігор Федоренко «тимчасово непрацездатний», а адвокати Богдан Біленко і Адріана Фозекош перебуватимуть у відрядженні у Корсунь-Шевченківському.

За словами прокурора ГПУ Руслана Кравченка, повторна неявка адвокатів до суду - це «черговий зрив судового засідання зі сторони захисту».

«Поведінка сторони захисту дійсно свідчить про порушення розумних строків розгляду даного кримінального провадження. В минулих судових засіданнях суд наголошував на необхідності планувати відрядження поміж судовими засіданнями, які заздалегідь призначені і про які заздалегідь відомо стороні захисту... Суд вимушений вчергове оголосити у справі перерву - на 7 лютого на 10:00», - зазначив Дев'ятко.

Нагадаємо, 25 січня у судовому розгляді справи Януковича було оголошено перерву до 31 січня.

Джерело: Укрінформ