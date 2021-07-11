Аеропорт столиці Афганістану охоронятиме система протиракетної оборони

На тлі наступу талібів офіційна влада втрачає контроль над Кабулом

Міністерство внутрішніх справ Афганістану підтвердило встановлення системи протиракетної оборони в аеропорту Кабула. Цих заходів вжито на тлі боїв урядових сил проти руху «Талібан».

«Система протиракетної оборони почала діяти з 2:00 неділі за місцевим часом», – наводять західні ЗМІ витяги із заяви МВС.

В останні місяці, одночасно з виведенням з Афганістану військових контингентів США і їх союзників, таліби активізували бойові дії проти афганських сил, захоплюючи нові райони країни, зокрема і на півночі поблизу кордону з Таджикистаном і Узбекистаном. У деяких випадках бойовики руху «Талібан» підійшли впритул до адміністративних центрів низки провінцій Афганістану.

У п'ятницю один з керівників політофісу руху «Талібан» у Катарі, глава делегації в Москві Шахабуддін Делавар заявив, що в угоді «Талібану» зі США не було пункту про зобов'язання руху не брати контроль над адміністративними центрами Афганістану.

Він зазначив, що процес виведення іноземних військ стримує наступ «Талібану» на адміністративні центри, рух дотримується зобов'язань не нападати на іноземні контингенти під час їх відходу з афганської території.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни. Днями його керівники заявили про контроль над 85% території Афганістану.

Як повідомлялося, Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні.

До слова, Туркменістан також стягує військову техніку до кордону з Афганістаном. Повідомляється, що туркменські офіцери масово евакуюють свої сімʼї вглиб країни.