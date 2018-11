Агресія РФ в Азовському морі: Данія заявила про повну підтримку України

Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення - заявив голова МЗС Данії

Ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити після агресивних дії Росії.

Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

«Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз», - написав Самуельсен.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine #Crimea #Klimkin.