Агресія РФ в Азовському морі: Данія заявила про повну підтримку України



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Повна підтримка Україні, - заявив глава МЗС Данії

Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення - заявив голова МЗС Данії

Ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити після агресивних дії Росії.

Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

«Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз», - написав Самуельсен.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine #Crimea #Klimkin. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 25 листопада 2018 р.

Пізніше міністр додав: «Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення. Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні».

Udviklingen er meget foruroligende og kan eskalere. De ukrainske styrker er sat i alarmberedskab og det ukrainske parlament tager senere i dag stilling til om der skal indføres undtagelsestilstand. Det viser hvor alvorlig situationen er.

Fuld støtte til Ukraine. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 26 листопада 2018 р.

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