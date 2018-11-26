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    Агресія РФ в Азовському морі: Данія заявила про повну підтримку України

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    Повна підтримка Україні, - заявив глава МЗС Данії - Агресія РФ в Азовському морі: Данія заявила про повну підтримку України
    Повна підтримка Україні, - заявив глава МЗС Данії

    Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення - заявив голова МЗС Данії

    Ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити після агресивних дії Росії.

    Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

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    «Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз», - написав Самуельсен.

    Пізніше міністр додав: «Розвиток ситуації дуже тривожний, можливе загострення. Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні».

    Як відомо, також Канада засудила напад РФ на українські кораблі.

    У свою чергу Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    У Польщі заявили, що ситуація в Азовському морі ставить під загрозу безпеку ЄС.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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