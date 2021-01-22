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    Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш заарештували

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    У Росії суд затримав Кіру Ярмиш - Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш заарештували
    У Росії суд затримав Кіру Ярмиш
    Фото: Instagram

    Кіру Ярмиш затримали у власній квартирі

    Савеловський суд Москви відправив прессекретарку Олексія Навального Кіру Ярмиш під адміністративний арешт на дев'ять діб через заклики брати участь у неузгодженій акції протесту 23 січня. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

    За словами Ярмиш, суддя пішла у дорадчу кімнату вже через 4 хвилини і 50 секунд після початку розгляду справи. На підготовку рішення у судді пішло близько пів години.

    «Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст», – заявила вона.

    Ярмиш затримали ввечері 21 січня, вона провела ніч в ОВС у камері для адміністративно затриманих.

    Також про своє затримання повідомив розслідувач Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний Мін'юстом іноагентом) Георгій Албурі. Він уточнив, що був затриманий на Ленінградському вокзалі.

    21 січня у Москві та інших містах Росії почали затримувати соратників Олексія Навального. Затримання проходять напередодні акцій протесту з вимогою звільнити Навального, які плануються на 23 січня.

    Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

    До слова, захист оскаржив арешт опозиціонера Навального.

    Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

     Читайте також повну хронологію подій, як у Росії суд заарештував Навального на 30 діб
    Теги: суд арешт суддя Олексій Навальний Twitter
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