Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш заарештували
Кіру Ярмиш затримали у власній квартирі
Савеловський суд Москви відправив прессекретарку Олексія Навального Кіру Ярмиш під адміністративний арешт на дев'ять діб через заклики брати участь у неузгодженій акції протесту 23 січня. Про це вона повідомила у своєму Twitter.
За словами Ярмиш, суддя пішла у дорадчу кімнату вже через 4 хвилини і 50 секунд після початку розгляду справи. На підготовку рішення у судді пішло близько пів години.
«Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст», – заявила вона.
Арестовали на 9 суток.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021
Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!
Ярмиш затримали ввечері 21 січня, вона провела ніч в ОВС у камері для адміністративно затриманих.
Також про своє затримання повідомив розслідувач Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний Мін'юстом іноагентом) Георгій Албурі. Він уточнив, що був затриманий на Ленінградському вокзалі.
21 січня у Москві та інших містах Росії почали затримувати соратників Олексія Навального. Затримання проходять напередодні акцій протесту з вимогою звільнити Навального, які плануються на 23 січня.
Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.
До слова, захист оскаржив арешт опозиціонера Навального.
Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.