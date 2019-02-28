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    Активісти хочуть зірвати в Києві й Одесі виступи Жванецького, який отримав орден від Путіна

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    <span>Сатирик Михайло Жванецький</span> - Активісти хочуть зірвати в Києві й Одесі виступи Жванецького, який отримав орден від Путіна
    Сатирик Михайло Жванецький
    Фото з відкритих джерел

    Екс-лідер одеського «Правого сектора« Сергій Стерненко пропонує альтернативу − публічну відмовУ Жванецького від нагороди із поясненнями, що агресія Росії до України є неприйнятною

    Колишній керівник одеського «Правого сектору» погрожує зірвати заплановані в Україні концерти коміка Михайла Жванецького, який вчора отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна. Про це він пише у Facebook.

    «Ця кремлівська провокація із використанням не надто розумного артиста має отримати нашу належну реакцію. І або організатори відмовляться від запланованих заходів та самостійно їх скасують, або вони зустрінуть протестну реакцію обурених українців», − написав Стернерно.

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    Активіст додав, що є ще альтернатива − публічна відмова Жванецького від нагороди із поясненнями що агресія Росії до України є неприйнятною. «Поки такого немає», − зауважив Стернерно.

    Концерти Михайла Жванецького мають відбутися в Києві та Одесі 16 та 21 березня.

    Путін нагородив Жванецького орденом «за заслуги перед Вітчизною» III ступеня 27 лютого цього року. Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

    Жванецький народився в Одесі, називає себе радянським і російським письменником українського походження. Є почесним громадянином Одеси, народним артистом України, заслуженим діячем мистецтв Росії.

    Нагадаємо, 24 травня одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту.

    Стерненко розповів, що ніж, яким він убив одного з нападників, належить їм.

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