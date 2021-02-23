Протест на захист Стерненка: на Банковій поліція затримала 17 осіб

Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри

За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У результаті до управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу. На цей час акція продовжується.

Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Поліцейські і нацгвардійці продовжують нести службу і закликають не влаштовувати провокацій та дотримуватися норм чинного законодавства під час заходу.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.