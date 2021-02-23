Львівська облрада звернулася до Зеленського через вирок Стерненку

Львівські депутати стурбовані обвинувальним вироком у справі Стерненка, а сам вирок назвали «несправедливим та необґрунтованим»

Львівська обласна рада сьогодні, 23 лютого, ухвалила звернення до президента України, Генерального прокурора України, Верховної Ради України та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо обвинувального вироку у справі одеського активіста та блогера Сергія Стерненка.

Про це повідомляє пресслужба облради.

Депутати заявили, що вони стурбовані обвинувальним вироком у справі Стерненка, а сам вирок назвали «несправедливим та необґрунтованим».

«Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей», — йдеться у зверненні.

Депутати зазначили, що справа Стерненка «впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування».

«Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів. З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні», – підкреслили депутати Львівської облради.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.