Активісти за дві години знайшли необхідні для Гандзюк ліки з-за кордону



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Катерина Ганздюк

Активісти впевнені, що Гандзюк одужає, адже підтримка допомагає їй переносити біль

Активісти та друзі постраждалої від нападу радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявили, що знайшли іноземні ліки для Катерини за кілька години.

Відповідне повідомлення розміщене у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?»

«Друзі! Сьогодні ви вкотре довели, що разом ми здатні зробити неможливе. Ліки для Катерини знайшли всього за дві години. І це - завдяки вам. Ви неймовірні! Дякуємо кожному з вас: за кожен лайк, репост і добре слово», - йдеться у дописі.

Активісти впевнені, що Гандзюк одужає, «в тому числі завдяки всім вам, адже ваша підтримка допомагає їй переносити біль».

Напередодні стало відомо, що у Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я. Активісти просили для Гандзюк передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».