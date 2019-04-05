Аласанія: орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн
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Остаточну вартість дебатів Аласанія планує озвучити представникам штабів у п'ятницю
Голова правління НСТУ Зураб Аласанія назвав приблизну вартість дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».
Про це пише «Ліга.net».
«За попередніми даними на проведення дебатів доведеться витратити близько $1 млн», - розповів Аласанія.
За його даними, концерт Святослава Вакарчука на Олімпійському обійшовся в $500 000. Таку велику різницю глава «Суспільного» пояснює додатковими витратами на охорону заходу.
Остаточну вартість Аласанія планує озвучити представникам штабу Петра Порошенка і Володимира Зеленського у п'ятницю, 5 квітня.
Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.
3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».
Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.
Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.
Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.