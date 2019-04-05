Аласанія: орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн



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НСК «Олімпійський» Фото: Главком

Остаточну вартість дебатів Аласанія планує озвучити представникам штабів у п'ятницю

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія назвав приблизну вартість дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Про це пише «Ліга.net».

«За попередніми даними на проведення дебатів доведеться витратити близько $1 млн», - розповів Аласанія.

За його даними, концерт Святослава Вакарчука на Олімпійському обійшовся в $500 000. Таку велику різницю глава «Суспільного» пояснює додатковими витратами на охорону заходу.

Остаточну вартість Аласанія планує озвучити представникам штабу Петра Порошенка і Володимира Зеленського у п'ятницю, 5 квітня.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.