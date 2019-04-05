  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аласанія: орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн

    • Розсилка
    НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - Аласанія: орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн
    НСК «Олімпійський»
    Фото: Главком

    Остаточну вартість дебатів Аласанія планує озвучити представникам штабів у п'ятницю

    Голова правління НСТУ Зураб Аласанія назвав приблизну вартість дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

    Про це пише «Ліга.net».

    «За попередніми даними на проведення дебатів доведеться витратити близько $1 млн», - розповів Аласанія.

    За його даними, концерт Святослава Вакарчука на Олімпійському обійшовся в $500 000. Таку велику різницю глава «Суспільного» пояснює додатковими витратами на охорону заходу.

    Остаточну вартість Аласанія планує озвучити представникам штабу Петра Порошенка і Володимира Зеленського у п'ятницю, 5 квітня.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, обидва кандидати в президенти Зеленський і Порошенко здали медичні аналізи.

    3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Читайте також
    Петро Порошенко телебачення вибори Святослав Вакарчук політика Володимир Зеленський стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ