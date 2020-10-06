Асад звинуватив Туреччину у перекиданні «терористів» з Сирії до Карабаху



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Президент Сирії Башар Асад.

Сирійський президент звинувачує Туреччину у використанні вйськових на території Сирії, Лівії та в Карабасі

Президент Сирії Башар Асад заявив, що Туреччина перекидає військових із Сирії до Нагірного Карабаху. Про це він сказав в інтерв'ю російському агентству «РИА Новости», опублікованому у вівторок, 6 жовтня.

«Ми безперечно можемо це підтвердити, але не тому, що у нас є докази. Іноді доказів немає, але є вказівки на це», - сказав Асад.

Він стверджує, що бійців із Сирії та інших країн в Нагірному Карабасі використовує Туреччина.

За словами Асада, Туреччина використовувала в Сирії та Лівії «терористів» з різних країн.

«Тому те, що вона використовує ті ж методи в Нагірному Карабасі, не вимагає доказів, це дуже ймовірно, тому що, як я вже сказав, саме Туреччина привела до цієї проблеми, почала цей конфлікт: вона його заохочувала. Туреччина хотіла досягти чогось, і вона збирається використовувати ті ж методи. І ми можемо сказати з упевненістю, що вона використовує терористів із Сирії та інших країн в Нагірному Карабасі», - сказав Асад.

«Дозвольте мені висловитися відверто і чітко. Ердоган підтримує терористів в Сирії, він підтримує терористів в Лівії», - заявив сирійський президент.

Нагадаємо, що Азербайджан просить країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху. Зазначається, що Азербайджан звернувся до США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Як повідомлялося, Азербайджан готовий припинити військові дії, якщо Вірменія виведе війська з окупованого Нагірного Карабаху і надасть Баку чіткий план відступу.

Напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.