Президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією



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Ільхам Алієв: Вірменія свідомо порушує переговорний процес та висуває неприйнятні вимоги

Влада Азербайджану обурилася через заяви та вимоги офіційного Єревану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не допускає подальших переговорів з Вірменією через те, що Єреван «свідомо порушує переговорний процес і висуває неприйнятні вимоги».

Про це Алієв сказав в ефірі росТВ.

За його словами, про переговорний процес не може бути мови через заяви прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Нагірний Карабах належить Вірменії.

«Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах – це Вірменія і крапка. В такому разі про який переговорний процес може йти мова? Адже суть вироблених мінською групою ОБСЄ принципів полягає в тому, що території навколо колишньої Нагірнокарабаської автономної області повинні бути передані Азербайджану. Але якщо він говорить, що Карабах – це Вірменія, і до того ж каже, що ми повинні вести переговори з так званими маріонетковим режимом Нагірного Карабаху... Вірменія свідомо порушує переговорний процес, висуває неприйнятні вимоги», – сказав Алієв.

Нагадаємо, у вівторок Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі.

До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.