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    Президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією

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    <p>Ільхам Алієв: Вірменія свідомо порушує переговорний процес та висуває неприйнятні вимоги</p> - Президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією

    Ільхам Алієв: Вірменія свідомо порушує переговорний процес та висуває неприйнятні вимоги

    Влада Азербайджану обурилася через заяви та вимоги офіційного Єревану

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв не допускає подальших переговорів з Вірменією через те, що Єреван «свідомо порушує переговорний процес і висуває неприйнятні вимоги».

    Про це Алієв сказав в ефірі росТВ.

    За його словами, про переговорний процес не може бути мови через заяви прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Нагірний Карабах належить Вірменії.

    «Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах – це Вірменія і крапка. В такому разі про який переговорний процес може йти мова? Адже суть вироблених мінською групою ОБСЄ принципів полягає в тому, що території навколо колишньої Нагірнокарабаської автономної області повинні бути передані Азербайджану. Але якщо він говорить, що Карабах – це Вірменія, і до того ж каже, що ми повинні вести переговори з так званими маріонетковим режимом Нагірного Карабаху... Вірменія свідомо порушує переговорний процес, висуває неприйнятні вимоги», – сказав Алієв.

    Нагадаємо, у вівторок Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі.

    До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

    Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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