Президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією
Ільхам Алієв: Вірменія свідомо порушує переговорний процес та висуває неприйнятні вимоги
Влада Азербайджану обурилася через заяви та вимоги офіційного Єревану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв не допускає подальших переговорів з Вірменією через те, що Єреван «свідомо порушує переговорний процес і висуває неприйнятні вимоги».
Про це Алієв сказав в ефірі росТВ.
За його словами, про переговорний процес не може бути мови через заяви прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Нагірний Карабах належить Вірменії.
«Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах – це Вірменія і крапка. В такому разі про який переговорний процес може йти мова? Адже суть вироблених мінською групою ОБСЄ принципів полягає в тому, що території навколо колишньої Нагірнокарабаської автономної області повинні бути передані Азербайджану. Але якщо він говорить, що Карабах – це Вірменія, і до того ж каже, що ми повинні вести переговори з так званими маріонетковим режимом Нагірного Карабаху... Вірменія свідомо порушує переговорний процес, висуває неприйнятні вимоги», – сказав Алієв.
Нагадаємо, у вівторок Путін і Пашинян друге за кілька днів обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі.
До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.