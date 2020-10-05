Президент Азербайджану назвав умову припинення вогню у Нагірному Карабасі



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27 вересня сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між державами має бути вирішений шляхом мирного діалогу, вважає президент Азербайджану

Азербайджан готовий припинити військові дії, якщо Вірменія виведе війська з окупованого Нагірного Карабаху і надасть Баку чіткий план відступу.

Про це заявив лідер республіки Азербайджан Ільхам Алієв.

«Наша умова для припинення вогню полягає в тому, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій в Нагірному Карабасі. Він повинен бути не на словах, а виконуватися на ділі, – в які дні які території будуть звільнені», – сказав Алієв в інтерв'ю Al Arabia.

Конфлікт між державами має бути вирішений шляхом мирного діалогу, каже президент Азербайджану.

Він також наголосив, що його країна постарається відновити нормальні відносини з вірменським народом, незважаючи на те, що сталося загострення.

Напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.