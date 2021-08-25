Байден отримав від спецслужб звіт про походження коронавірусу

Найближчими днями служби розсекретять фрагменти звіту для подальшої публікації

Президент США Джо Байден отримав звіт розвідувальних служб країни про можливе походження коронавірусу. Документ не містить переконливих доказів тієї чи іншої теорії. Про це повідомляє The Washington Post.

Одне з джерел газети зазначило, що розвідслужби підходять для того, щоб збирати дані про багатьох іноземних суб'єктів, але не обов'язково мають ресурси, щоб впоратися з поставленим завданням наукового спрямування.

Джерела Washington Post повідомляють, що звіт розвідки США про витоки коронавірусу виявився недоведеним.

Обидва джерела зазначили, що найближчими днями служби розсекретять фрагменти звіту для подальшої публікації.

Раніше повідомлялося, що два розвідувальних відомства США схиляються до двох теорій походження коронавірусу:

вірус виник у лабораторії Вуханьського інституту вірусології,

вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Напередодні Білий дім заінтригував доповіддю про походження коронавірусу.

Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.

Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».