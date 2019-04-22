Американські спостерігачі заявили, що результат другого туру «став відображенням волі виборців»



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Екс-посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що вибори «стали великим досягненням для регіону, де мирна зміна влади через виборчу скриньку трапляється рідко»

У другому турі виборів президента 21 квітня українці знову підтвердили свою глибоку відданість принципам демократії та продемонстрували сильне прагнення змін.

Про це заявили 22 квітня американські спостерігачі, що представляли Національний демократичний інститут (НДІ).

«Обидва тури виборів проходили в умовах вільної конкуренції. Активність виборців була високою. Органи адміністрування виборів виконали свою роботу професійно. Виборчий процес відповідав міжнародним стандартам, а результат став відображенням волі виборців. Щойно результати голосування стали зрозумілими, діючий президент виступив з об’єднавчою промовою, привітавши переможця; він із достоїнством визнав свою поразку та пообіцяв перейти у конструктивну опозицію», - заявили в Національному демократичному інституті (НДІ).

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, співголова делегації НДІ зауважив, що вибори в Україні «стали великим досягненням для регіону, де мирна зміна влади через виборчу скриньку трапляється рідко».

«Українці змінили керівництво в 2004 році, 2014-му та в 2019 році. У перших двох випадках українці виходили на площі країни; учора вони йшли до виборчих скриньок», - сказав Тейлор.

У свою чергу голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі Одрі Ґловер закликала Україну до негайних кроків у вирішенні проблем у час, що залишається до парламентських виборів цієї осені, зазначивши: «Очікується, що втручання Кремля посилиться восени».

«Вибори вивели цю країну на перехрестя, і народ України чітко вибрав шлях демократичних змін і членства в ЄС і НАТО. Судова реформа та подолання корупції все ще є терміново потрібними», – сказала вона.

За підсумками своєї роботи американська делегація оприлюднила рекомендації, які, на думку експертів, можна імплементувати перед парламентськими виборами.

До складу делегації НДІ входить 31 спостерігач. У день виборів вони спостерігали за відкриттям виборчих дільниць, голосуванням, підрахунком голосів та підбиттям підсумків голосування в Києві та 11 областях України.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Джерело: Радіо Свобода