В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Довжина баржі типу ріка-море 127,6 м, і це найбільша баржа, побудована за роки незалежної України Фото: Дунайсудносервіс

Баржа буде задіяна для перевезень зерна кукурудзи по Дніпру

Ізмаїльське підприємство «Дунайсудносервіс» спільно з ПрАТ «Дунайсудноремонт» спустили на воду баржу проєкту D-6000В, побудовану для Світловодського річкового термінала.

Про це в понеділок, 14 вересня, повідомив «Дунайсудносервіс» у соцмережі.

Довжина цього судна типу ріка-море 127,6 м, і це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

У вересні баржу передадуть замовнику. Вона буде задіяна для перевезень зерна кукурудзи по Дніпру.