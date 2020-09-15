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    Новини

    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)

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    <p>Довжина баржі типу ріка-море 127,6 м, і це найбільша баржа, побудована за роки незалежної України</p> - В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)

    Довжина баржі типу ріка-море 127,6 м, і це найбільша баржа, побудована за роки незалежної України

    Фото: Дунайсудносервіс

    Баржа буде задіяна для перевезень зерна кукурудзи по Дніпру

    Ізмаїльське підприємство «Дунайсудносервіс» спільно з ПрАТ «Дунайсудноремонт» спустили на воду баржу проєкту D-6000В, побудовану для Світловодського річкового термінала.

    Про це в понеділок, 14 вересня, повідомив «Дунайсудносервіс» у соцмережі.

    Довжина цього судна типу ріка-море 127,6 м, і це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

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    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)
    В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу в Україні (фото)

    У вересні баржу передадуть замовнику. Вона буде задіяна для перевезень зерна кукурудзи по Дніпру.

    Одещина корабель річка Дніпро
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