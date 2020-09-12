Зеленський обіцяє назвати власників танкера Delfi після виборів



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Весь процес із відбуксирування танкера зайняв 50 днів Фото: cfts.org.ua

Президент заявив, що власники не давали прибирати танкер, тому що хотіли на цьому заробити гроші

Імена власників танкера Delfi будуть названі після місцевих виборів, які відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу в рамках робочої поїздки до регіону.

«10 місяців власники не давали державі жодної можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого із власниками зробити не зміг», – сказав він.

Зеленський вважає власників Delfi злочинцями, тому що вони сказали неправду, зокрема особисто йому.

«Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере із пляжу цей танкер Delfi», – розповів президент.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер «без розпізнавальних знаків і прапорів».

«Усі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, адже скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього «західного» «сучасного» танкера», – підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що власники не давали прибирати танкер, тому що хотіли на цьому заробити гроші.

«Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя «розпилювали» нашу країну», – зазначив він.

Президент звернув увагу, що весь процес із відбуксирування танкера зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.

«Я розумію, що це довго, але якщо взяти загалом той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли із самого початку втрутитися і «зламати« цю приватну компанію», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що танкер Delfi забрали з одеського пляжу.

7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.