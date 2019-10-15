Україна не знімала зі стенограми розмови Зеленського і Трампа грифу секретності, - Чалий



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Телефонна розмова Трампа і Зеленського відбулася у липні

Українська сторона не знімала з документу грифу секретності

Україна не давала згоди США на публікацію стенограми телефонної розмови між президентами двох країни Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.

За його словами, якщо українська сторона погоджується на публікування стенограми розмови, згідно з процедурою, необхідно погодити зняття грифу секретності.

«Телефонні розмови мають певний обмежений доступ. В Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи», – розповів Чалий.

Експосол зазначив, що, наскільки він розуміє, жодні подібні процедури в Україні не проводилось і згоди США на публікацію розмови ніхто офіційно не надавав.

Чалий нагадав, що президент Зеленський раніше публічно підтвердив, що не надавав згоди на публікацію стенограми.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.