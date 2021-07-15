За добу в Києві виявлено понад 170 нових хворих на коронавірус

В останній місяць до лікарень столиці щодня шпиталізують до 20 хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві коронавірус забрав життя трьох людей

За минулу добу, 14 липня, у Києві коронавірус виявлено у 177 людей. Це на 12 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 липня було 165 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 216211 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 207100 осіб (за добу 14 липня – 154)

померли 5212 осіб (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127880 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 31 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124556 осіб (за добу 14 липня – 68)

померли 2759 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2242868 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 липня зафіксовано 623 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.



Нагадаємо, за добу 13 липня в Києві було виявлено 165 хворих на коронавірус.

12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.