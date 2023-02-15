Міноборони повідомило, чи вистачить ЗСУ боєприпасів для відбиття наступу росіян

Резніков: «Ми готові до відбиття навали»

Збройні сили України мають достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ росіян. Нові поставки обговорювалися під час дев'ятого «Рамштайну». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

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За його словами, в Україні не сидять, нічого не роблячи, і давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання. «Тому поставки є і поставки будуть», – сказав міністр.

Водночас, за його словами, коли йде війна, завжди чогось не вистачає. «Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні також говорили на засіданні Рамштайну», – додав Резніков.

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Тим часом, британська розвідка повідомила, що російська оборонна промисловість критично послаблюється.