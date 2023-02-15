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Аналітики повідомили, скільки танків реально залишилось у Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Аналітики повідомили, скільки танків реально залишилось у Росії
Особливо великі втрати  у РФ по танках Т-72Б3
фото:https://iz.ru

Російська армія втратила майже половину свого довоєнного парку танків

Згідно з підрахунками аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), після дев’яти місяців боїв в Україні російська армія втратила майже 40% свого довоєнного парку танків. Про це пише видання The Guardian.

Зокрема, кількість танків російської армії впала на 38% з 2927 до 1800, особливо великі втрати танків Т-72Б3,  які вперше були поставлені ​армії Росії в 2013 році.

По деяких позиціях ключових танків, які використовуються в боях, ця цифра зростає аж до 50%. Це змушує Росію використовувати свої все ще значні запаси часів холодної війни. За оцінками експертів, кількість українських танків постійно зростає через кількість захоплених танків і постачання танків від західних союзників.

Голова аналітичного центру Джон Чіпмен, вважає, що війна була «політичним і військовим провалом для Росії», він підкреслив недоліки як керівництва, так недоліки в озброєнні армії, незважаючи на всі зусилля Кремля щодо модернізації.

«Дії Росії за останній рік викликали питання не тільки щодо компетентності її військового та вищого військового керівництва, а й щодо згуртованості командування», – додав він, коментуючи щорічний звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Цифри аналітичного центру базуються переважно на відкритих джерелах зображеннях з безпілотників, супутників і на полі бою,  від початку війни до кінця листопада. Хоча кількість техніки можна лише оцінити приблизно, переконані аналітики.

Нагадаємо, перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак. Раніше повідомлялося, що низка союзників України утворили так звану «танкову коаліцію» й вирішили надати Україні німецькі Leopard 2. Загалом ці «леопарди» Україні мають надати Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди

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