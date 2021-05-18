Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти міністра аграрної політики

У електронних деклараціях високопосадовця за 2019-2020 роки виявлено розбіжності на понад 2 млн грн

Вищий антикорупційний суд зобов`язав уповноважену службову особу Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 366-2 КК України («Декларування недостовірної інформації») щодо міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 12 травня.

До антикорупційного суду надійшла скарга від адвоката Вероніки Васькіної, яка представляла інтереси особи, прізвище якої не уточняється. У ній говорилося, що НАБУ після отримання заяви від 26 квітня про вчинення кримінального правопорушення, не внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Справа втім, що клієнт адвоката Васькіної запідозрив міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка у внесенні завідомо неправдивих відомостей щодо окремого майна в е-декларації, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2,6 млн грн. Зокрема, у декларації за 2019 рік міністр вказав, що вартість квартири площею 113,6 кв. м, становить 2,83 млн грн. При цьому, у декларації за 2020 рік він зазначив, що вартість цієї ж квартири становить 234, 7 тис. грн.

Крім того, у декларації за 2019 рік міністр аграрної політики зазначив, що вартість транспортного засобу Toyota Land Cruiser 150, 2013 року випуску, становить 698,1 тис. грн грн. При цьому, у декларації за 2020 рік вартість цієї автівки уже вказана на суму 695 тис. грн.

У письмових запереченнях детектив НАБУ просив суд відмовити у задоволенні цієї скарги. Адже міністр Роман Лещенко вже надавав пояснення щодо суттєвої різниці вартості квартири на 113 «квадратів». Після чого НАБУ не виявило жодних ознак будь-якого злочину в діях високопосадовця.

Водночас антикорупційний суд наголосив, що, відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. У цьому ж випадку суд підтвердив бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро, яка полягала у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.