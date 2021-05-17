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    Думки вголос

    Чаус за будь-якої влади може розміняти свої покази на більш м'який вирок

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Чаус за будь-якої влади може розміняти свої покази на більш м'який вирок
    Фото УНІАН

    НАБУ так нічого і не відомо про місцезнаходження Чауса

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    Появилось видео с беглым экс-судьей Чаусом, где он сказал, что похитили его для вывоза из Украины в Молдову в 2016-м году, а не сейчас. Очевидно, цель видео - показать прибывшему в Украину и.о. премьер-министра Аурелиу Чокою, что с формальной точки зрения законы Молдове не нарушены – Чаус сам себя похитил, исчез по собственному желанию. Чаус, правда, не объяснил, зачем он пересаживал себя из багажника в багажник, и как он заставил себя вывезти из Молдовы военного атташе посольства Украины, о чем утверждает полиция Молдовы.

    Взяточник Чаус становится эпохальной фигурой. Он может рассказать о том, как пятый президент вывозил его из Украины в Молдову, и как шестой президент вывозил из Молдовы в Украину, и при этом он в любой момент может сослаться на похищение и угрозы, отказаться от своих слов, и разменять при любой власти свои показания на более мягкий приговор.

    Я связался с источниками в НАБУ, спросил, а передан ли Чаус детективам? Ведь расследовать возможную причастность к вывозу Чауса в 2016-м охраной Петра Порошенко можно только в рамках уголовного дела НАБУ.

    Но оказалось, что НАБУ о местонахождении Чауса ничего не известно. А это значит, что удерживая Чауса, похитители по-прежнему блокируют расследование уголовного дела.

    НАБУ полагает, что после похищения и удерживания Чауса в каком-то неизвестном месте, Чаус, как опытный судья, в любой момент сможет заявить о давлении и незаконных методах против него, и развалить любое обвинение. НАБУ не скрывает своего недовольства действиями похитителей, которые нанесли тяжелый урон судебному процессу. Данными о местонахождении Чауса в настоящий момент в НАБУ не располагают.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко НАБУ Молдова Володимир Зеленський президент Микола Чаус
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    Чаус за будь-якої влади може розміняти свої покази на більш м'який вирок