Чаус написав пост після відео: сьогодні був дуже насичений день

Микола Чаус зазначив, що сьогодні був дуже насичений день

Чаус поякував всім, хто поділився його відео

Колишній український суддя Микола Чаус подякував усім, хто поділився його відео. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Дякую всім, хто поділився моїх відео, звернувся з питаннями і запропонував допомогу. Ваша допомога мені дійсно стане в нагоді, і на всі ваші питання я відповім! Але всьому свій час. Окрема подяка всім журналістам і небайдужим!!! Дякую за Вашу підтримку і те, що Вам важливі моє життя і спокій моєї сім'ї, а не те що я знаю чи можу опублікувати!» – написав Чаус.

Він також зазначив, що сьогодні був дуже насичений день.

17 травня стало відомо, що колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

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