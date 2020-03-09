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    Кіпр повідомив про перших хворих на коронавірус

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    Коронавірус зафіксували на Кіпрі&nbsp; - Кіпр повідомив про перших хворих на коронавірус
    Коронавірус зафіксували на Кіпрі 

    Іще вчора Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом

    На Кіпрі підтвердили два випадки інфікування новим коронавірусом. Про це повідомляє CNA.

    Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну виступив із заявою для преси ввечері 9 березня.

    Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, 9 березня у ще одного жителя Чернівців підозрюють коронавірус. Його відправили до лікарні. «Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок Covid-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання», - йдеться у повідомленні.

    Також нагадаємо. що лікар ВООЗ приїде у Чернівці, щоб оглянути хворого на коронавірус. медик прибуде 11 березня. 

    Як повідомлялося, в Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти. Повідомляється про шістьох загиблих. 

    Крім того, станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.

     

    ЄС Чернівці хвороби Кіпр вірус коронавірус
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