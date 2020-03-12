Apple скасувала презентацію нових iPhone та iPad
Презентація була запланована на 31 березняКорпорація Apple скасовує весняну презентацію нових продуктів, зокрема оновлень у лінійках iPhone і iPad.
Про це повідомляє Cultofmac.
Презентація була запланована на 31 березня.
Таке рішення зумовлене поширенням коронавірусу.
Крім того, Apple не змогла випустити ці пристрої у достатній кількості, щоб запустити їх у продаж після презентації, зазначає видання.
Постачальники компонентів для них змушені скоротити або взагалі призупинити виробництво у Китаї.
Як повідомлялося, Apple попередила магазини про дефіцит iPhone через епідемію.
До слова, компанія Apple оновила рекомендації щодо дезинфекції своїх гаджетів.
Зазначається, що досі компанія рекомендувала відмовитися від використання дезинфікуючих серветок і спирту на деяких своїх продуктах, оскільки це могло б зашкодити олеофобному покриттю на пристроях, таких як iPhone та iPad. «З поширенням коронавірусу Apple змінила свої інструкції і тепер говорить, що можна використовувати серветки Clorox або Lysol для будь-яких зі своїх продуктів», - йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційною рекомендацією, можна «обережно протирати тверді непористі поверхні ґаджетів, такі як дисплей, клавіатуру або інші зовнішні поверхні», використовуючи 70%-й ізопропіловий спирт або дезінфікуючі серветки Clorox/Lysol.