Apple попередила магазини про дефіцит iPhone через епідемію



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Робітників поінформували, що вони можуть запропонувати клієнтам отримувати поштою замінені iPhone

ІPhone для заміни сильно пошкоджених пристроїв будуть дефіцитом протягом двох-чотирьох тижнів

Компанія Apple попередила роздрібних співробітників про брак iPhone через спалах коронавірусу, що впливає на ланцюжок поставок компанії.

За словами співробітників Apple Store, компанія недавно повідомила співробітників служби технічної підтримки в магазинах, що iPhone для заміни сильно пошкоджених пристроїв будуть дефіцитом протягом двох-чотирьох тижнів.

Робітників поінформували, що вони можуть запропонувати клієнтам отримувати поштою замінені iPhone.

Деякі магазини Apple також відзначили відсутність окремих частин, за словами співробітників, які просили не називати їх під час обговорення особистої інформації.

Представник Apple не прокоментував ситуацію.

Додамо, коли користувач приносить пошкоджений iPhone до магазину Apple, компанія може замінити окремі деталі, такі як екран або камеру. Якщо пристрій не підлягає ремонту, компанія часто надає відремонтований телефон на заміну, а не абсолютно нову модель.

Як повідомлялося у середині лютого цього року, поставки iPhone обмежать через коронавірус.