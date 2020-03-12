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    До України додатково направили німецькі тест-системи для діагностування коронавірусу

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    До України додатково направили німецькі тест-системи для діагностування коронавірусу

    Тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя

    Додатково до 8 регіонів України направили німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19.

    Про це  повідомляється  у верифікованому МОЗ Telegram-канал Коронавірус_інфо.

    «У 8 регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на COViD-19», - йдеться в повідомленні.

    Також, повідомляється, що станом на зараз вірусолологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я повністю справляється з тими зразками, які є.

    «Зокрема, тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей», - зазначається в повідомленні.

    Наголошується, що всі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Запоріжжя ВООЗ коронавірус
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