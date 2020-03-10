Apple дозволила дезинфікувати свої пристрої і додала сім порад



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Apple радить застосовувати серветки Clorox або Lysol для будь-яких зі своїх продуктів

Досі компанія рекомендувала відмовитися від використання дезинфікуючих серветок і спирту на деяких своїх продуктах

Компанія Apple оновила рекомендації щодо дезинфекції своїх гаджетів. Про це йдеться на сторінці компанії.

Зазначається, що досі компанія рекомендувала відмовитися від використання дезинфікуючих серветок і спирту на деяких своїх продуктах, оскільки це могло б зашкодити олеофобному покриттю на пристроях, таких як iPhone та iPad. «З поширенням коронавірусу Apple змінила свої інструкції і тепер говорить, що можна використовувати серветки Clorox або Lysol для будь-яких зі своїх продуктів», - йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною рекомендацією, можна «обережно протирати тверді непористі поверхні ґаджетів, такі як дисплей, клавіатуру або інші зовнішні поверхні», використовуючи 70%-й ізопропіловий спирт або дезінфікуючі серветки Clorox/Lysol.

Зокрема, Apple написала поради, як застосовувати дезинфікуючі засоби до всіх своїх продуктів:

використовуйте тільки м’яку безворсову тканину, уникайте абразивної тканини, рушників, паперових рушників або подібних предметів

уникайте надмірного протирання, яке може призвести до пошкодження

вимкніть усі зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі

тримайте рідини подалі від продукту, якщо для конкретних продуктів не вказано інше

не допускайте попадання вологи в отвори

не використовуйте аерозолі, відбілювачі, перекис водню або абразиви

не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на предмет

У компанії нагадали, що нещодавнє дослідження з Journal of Hospital Infection виявило, що коронавіруси «можуть зберігатися на таких поверхнях, як метал, скло або пластик, до дев’яти днів», але їх можна стерти чимось на зразок ізопропілового спирту або дезинфікуючих серветок. «Тому не забувайте протирати ваш смартфон та мити руки!» – порадили в Apple.

Як повідомлялося, Apple попередила магазини про дефіцит iPhone через епідемію.