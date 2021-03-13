Арахамія пояснив відсутність в декларації оштрафованого автомобіля

Автомобіль, який з порушенням правил паркувався під Офісом президента, належить дружині народного депутата

Керівник фракції «Слуги народу» обіцяє внести автомобіль дружини в декларацію до 1 квітня

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія надав пояснення щодо відсутності у його декларації автомобіля, на який учора, 12 березня, було накладено штраф.

«Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році і до 1 квітня в наступній декларації все побачите», – пояснив Арахамія журналістам. Як повідомляє «Цензор», депутат зазначив, що члени сім'ї декларують придбане майно раз на рік.

«Якби я купував на себе, то повинен повідомити протягом 15 днів», – додав Арахамія.

Учора журналіст-розслідувач Михайло Ткач поширив у соцмережі кілька фото, на яких показано авто Toyota Land Cruiser із номером КА 0004 АА, припарковане просто на «зебрі» поблизу Офісу президента.

Згодом стало відомо, що Патрульна поліція Києва оштрафувала народного депутата на 510 гривень.