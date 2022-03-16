Окупанти обстріляли центр Харкова та школу

Рятувальники 32 рази виїжджали на гасіння пожеж внаслідок обстрілів російськими окупантами

У ніч із 15 на 16 березня окупанти багаторазово відкривали вогонь у Харкові. Вибухи було чути у всіх районах міста. Найбільше страждали Північна Салтівка та район ХТЗ. Декілька разів оголошували режим повітряної тривоги. Було обстріляно центр і район Основи, де від окупантів постраждала школа. Триповерхову частину будівлі площею 800 квадратних метрів зруйновано. Постраждала одна людина, повідомили у ДСНС.

Минулої доби рятувальники 32 рази виїжджали на гасіння пожеж внаслідок обстрілів російськими окупантами та розбирання завалів зруйнованих будівель. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

«Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артилерійських обстрілів житлових кварталів Харкова», – зазначили у ДСНС.

Зокрема, минулої доби окупанти обстріляли багатоповерхівки у Немишлянському районі, у двох будинках було зруйновано кілька квартир, після чого вони загорілися. Загальна площа займання становила 200 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали людей, з-під завалів дістали тіло загиблого. За вчорашній день у Харкові відшукали та дістали з-під уламків будівельних конструкцій ще одну загиблу людину.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.

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