ООН знизила глобальний прогноз врожаю зерна на наступний рік



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Аналітики кажуть, що виробництво зернових культур у новому маркетинговому році буде знижено

Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) у своєму жовтневому звіті знизили прогноз світового виробництва зернових культур у 2020/21 МР на 2,5 млн тонн у порівнянні з оцінкою місячної давності - до 2,762 млрд тонн, що, тим не менш, залишається рекордно високим показником і на 2,1% перевищує результат сезону-2019/20.

Про це повідомляє АПК інформ.

Як уточнюється, аналітики провели знижувальні коригування виробництва фуражних зернових - на 7,2 млн тонн, до 1,488 млрд тонн, зважаючи на прогнозоване через несприятливі погодні умови зниження врожаю в ЄС, Росії та Україні, а також в КНР і США.

У той самий час прогноз світового виробництва пшениці було підвищено на 5 млн тонн - до рекордних 765 млн тонн завдяки підвищенню оцінки врожаю зернової в Австралії.

Що стосується торгівлі зерновими культурами в 2020/21 МР, то даний показник також прогнозується на рекордному рівні в 448 млн тонн, що на 6,2 млн тонн вище за вересневий прогноз і на 10,6 млн тонн - за результат сезону-2019/20. При цьому торгівля фуражними зерновими може збільшитися на 7,2 млн тонн на рік - до 216 млн тонн, пшеницею - на 3 млн тонн, до 184,5 млн тонн.

Прогноз світових запасів зернових культур у 2020/21 МР експерти FАО знизили до 889,6 млн тонн проти 895,5 млн тонн у вересневому звіті, що, як і раніше, перевищує показник в сезоні-2019/20 (872,9 млн тонн). Зокрема, знижувальні коригування запасів було проведено для фуражних зернових – до 422,9 (432,1; 415,8) млн тонн, тоді як прогноз запасів пшениці було підвищено до 284,8 (282,2; 274,7) млн тонн.

До слова, Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, що в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

Зазначимо, що в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.