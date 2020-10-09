  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ООН знизила глобальний прогноз врожаю зерна на наступний рік

    • Розсилка
    ООН знизила глобальний прогноз врожаю зерна на наступний рік

    Аналітики кажуть, що виробництво зернових культур у новому маркетинговому році буде знижено

    Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) у своєму жовтневому звіті знизили прогноз світового виробництва зернових культур у 2020/21 МР на 2,5 млн тонн у порівнянні з оцінкою місячної давності - до 2,762 млрд тонн, що, тим не менш, залишається рекордно високим показником і на 2,1% перевищує результат сезону-2019/20.

    Про це повідомляє АПК інформ

    Як уточнюється, аналітики провели знижувальні коригування виробництва фуражних зернових - на 7,2 млн тонн, до 1,488 млрд тонн, зважаючи на прогнозоване через несприятливі погодні умови зниження врожаю в ЄС, Росії та Україні, а також в КНР і США.

    У той самий час прогноз світового виробництва пшениці було підвищено на 5 млн тонн - до рекордних 765 млн тонн завдяки підвищенню оцінки врожаю зернової в Австралії.

    Що стосується торгівлі зерновими культурами в 2020/21 МР, то даний показник також прогнозується на рекордному рівні в 448 млн тонн, що на 6,2 млн тонн вище за вересневий прогноз і на 10,6 млн тонн - за результат сезону-2019/20. При цьому торгівля фуражними зерновими може збільшитися на 7,2 млн тонн на рік - до 216 млн тонн, пшеницею - на 3 млн тонн, до 184,5 млн тонн.

    Прогноз світових запасів зернових культур у 2020/21 МР експерти FАО знизили до 889,6 млн тонн проти 895,5 млн тонн у вересневому звіті, що, як і раніше, перевищує показник в сезоні-2019/20 (872,9 млн тонн). Зокрема, знижувальні коригування запасів було проведено для фуражних зернових – до 422,9 (432,1; 415,8) млн тонн, тоді як прогноз запасів пшениці було підвищено до 284,8 (282,2; 274,7) млн тонн.

    До слова, Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

    Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

    Нагадаємо, що в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

    Зазначимо, що в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

    Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

    Читайте також:

    торгівля ціни зерно аграрії урожай хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies