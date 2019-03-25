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    Армія Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів

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    Армія Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів

    Дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю вже направлені на кордон

    Після ракетного обстрілу з сектора Газа армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу. Про це повідомляє The Jesuralem Post.

    Повідомляється, що дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю вже направлені на кордон сектора Газа.

    Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Як зазначалося, Нетаньяху скоротив візит до США і після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він вилетить в Ізраїль.

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    Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.

    Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази. 

    На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

    Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.

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