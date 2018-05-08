Арсенал у Балаклії взяли під посилене патрулювання

Станом на 7 годину 8 травня ситуація біля складів зброї контрольована

У Балаклії на Харківщині триває обстеження території арсеналу, де сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «Станом на 7 годину 8 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 35 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 7 годину 8 травня ситуація біля складів зброї контрольована

У Балаклії на Харківщині триває обстеження території арсеналу, де сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 годину 8 травня ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 35 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 6 чоловік особового складу, дві одиниці техніки», - йдеться у повідомленні.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Авіацією ДСНС 5 травня здійснено 19 скидів води (з початку робіт 42 скиди).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 82 чоловіки та 15 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки та 1 вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм.