Кораблі та стрілянина в Одеській області. З'явився офіційний коментар (відео)

Вранці 21 березня на рейді в акваторії Чорного моря помітили два кораблі РФ

З'явилася офіційна інформація про кораблі та стрілянину в Одеській області. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ворог тисне. Ракетні удари. Психологічно. У нього нічого не виходить із Україною. Ворог зітхає. Але в нього багато заліза – ось і стріляє», – сказав Братчук.

Вранці 21 березня на рейді в акваторії Чорного моря помітили два кораблі РФ. Братчук пояснює, що їхня поява має демонстраційний характер з метою психологічного тиску.

До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни. Нагадаємо, рашисти обстріляли Маріуполь з чотирьох кораблів. Також у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.