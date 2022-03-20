«Сільпо» зупиняє роботу 34 крамниць у трьох областях
Тимчасові обмеження роботи «Сільпо» вводить з 21 березня
З 21 березня 2022 тимчасово зачиняємо деякі «Сільпо» у Києві та області, Житомирській області а також два у Чернігівській. У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів. Про це ідеться в повідомленні на сайті мережі «Сільпо».
«Через військові дії ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини», ідеться в повідомленні.
Адреси магазинів, які призупинили роботу:
КИЇВ
Антоновича, 165
Булгакова, 11
Вишгородська, 21
Героїв Сталінграду пр-т, 8А
Дорогожицька, 2
Жилянська, 107
Западинська, 15А
Коновальця, 26А
Магнітогорська, 1А
Малиновського, 34
Маяковського пр-т, 43/2
Милославська, 10А
Мінський пр-т, 4А
Оболонський пр-т, 1Б
Оболонський пр-т, 36Б
Оленівська, 3
Повітрофлотський пр-т, 66
Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)
Сагайдачного, 41
Скляренка, 17
Срібнокільська, 3Г
Чоколівський б-р, 8
Шептицького, 4А
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67
БРОВАРИ Київська, 156
ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19
ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д
СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83
ФАСТІВ Соборна, 42
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
МАЛИН Грушевського, 43
ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВ Захисників, 9
ОСТЕР Хмельницького, 54
Як повідомлялося раніше, Mcdonald's оголосив про закриття 850 ресторанів в Росії.
Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».
Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.
Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.