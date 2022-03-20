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    «Сільпо» зупиняє роботу 34 крамниць у трьох областях

    Мережа Сільпо призупиняє роботу понад 30 магазинів - «Сільпо» зупиняє роботу 34 крамниць у трьох областях
    Мережа Сільпо призупиняє роботу понад 30 магазинів

    Тимчасові обмеження роботи «Сільпо» вводить з 21 березня

    З 21 березня 2022 тимчасово зачиняємо деякі «Сільпо» у Києві та області, Житомирській області а також два у Чернігівській. У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів. Про це ідеться в повідомленні на сайті мережі «Сільпо».

    «Через військові дії ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини», ідеться в повідомленні.

    Адреси магазинів, які призупинили роботу:

    КИЇВ

    Антоновича, 165
    Булгакова, 11
    Вишгородська, 21
    Героїв Сталінграду пр-т, 8А
    Дорогожицька, 2
    Жилянська, 107
    Западинська, 15А
    Коновальця, 26А
    Магнітогорська, 1А
    Малиновського, 34
    Маяковського пр-т, 43/2
    Милославська, 10А
    Мінський пр-т, 4А
    Оболонський пр-т, 1Б
    Оболонський пр-т, 36Б
    Оленівська, 3
    Повітрофлотський пр-т, 66
    Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)
    Сагайдачного, 41
    Скляренка, 17
    Срібнокільська, 3Г
    Чоколівський б-р, 8
    Шептицького, 4А

    КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

    БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67
    БРОВАРИ Київська, 156
    ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19
    ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д
    СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5
    СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102
    СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83
    ФАСТІВ Соборна, 42

    ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

    МАЛИН Грушевського, 43

    ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ

    ЧЕРНІГІВ Захисників, 9
    ОСТЕР Хмельницького, 54

    Як повідомлялося раніше, Mcdonald's оголосив про закриття 850 ресторанів в Росії.

    Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».

    Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Сільпо» зупиняє роботу 34 крамниць у трьох областях