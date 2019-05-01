Засновник Wikileaks Ассанж у четвер постане перед судом у Лондоні



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Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж

Ассанжу буде винесено вирок завтра о 10:30

Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж у четвер постане перед судом у Великобританії. Про це повідомляє Reuters.

«Ассанжу буде винесено вирок завтра о 10:30 в Суді корони за порушення умов його звільнення під заставу і отримання політичного притулку», - йдеться в повідомленні.

Також у четвер о 10:00 у Вестмінстерському світовому суді відбудеться слухання за запитом США про екстрадицію.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.