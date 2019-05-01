  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Засновник Wikileaks Ассанж у четвер постане перед судом у Лондоні

    • Розсилка
    <p>Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж&nbsp;</p> - Засновник Wikileaks Ассанж у четвер постане перед судом у Лондоні

    Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж 

    Ассанжу буде винесено вирок завтра о 10:30

    Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж у четвер постане перед судом у Великобританії. Про це повідомляє Reuters. 

    «Ассанжу буде винесено вирок завтра о 10:30 в Суді корони за порушення умов його звільнення під заставу і отримання політичного притулку», - йдеться в повідомленні.

    Також у четвер о 10:00 у Вестмінстерському світовому суді відбудеться слухання за запитом США про екстрадицію.

    Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували  в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

    Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

    Читайте також
    суд США Велика Британія екстрадиція WikiLeaks вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ