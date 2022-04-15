Астрологиня спрогнозувала, що найближчим часом чекає Сергія Шойгу

«Наближається час розплати»

Права рука Володимира Путіна – міністра оборони Сергій Шойгу – незабаром отримає по заслугах. Таку думку висловила астропсихологиня Валентина Вітрок, пише ТСН.

«На що не гляне, те і в'яне»

Сергій Шойгу народився о 19 годині 39 хвилин 21 травня 1955 року в місті Чадан, що перебиває в Туві. Він є так званим «гекатником», оскільки народився в дні Гекати, коли на небі немає Місяця. У такий час часто народжуються люди з «чорним оком» та магічними здібностями, про які кажуть: «На що гляне, те й в'яне». Можливо, саме через ці його особистісні особливості пішла чутка про «сибірські шамани», які енергетично підживлюють і оберігають Путіна.

Кар'єрний зліт, успіх, авіаційна катастрофа та в'язниця

Асцендент – астрологічний знак, що сходить на сході в момент народження людини – Шойгу перебуває в 20-му градусі Скорпіона, майже як у його шефа, Путіна, і обіцяє йому як швидкий кар'єрний зліт і успіх, що мало місце, коли він з міністра надзвичайних ситуацій перетворився на міністра оборони, так і на небезпеку загибелі в авіаційній катастрофі. Картину підсилює Сатурн, який перебуває поряд з асцендентом, розташований у 12-му будинку його гороскопа, а це часто дає вказівку на те, що протягом життя людина побуває у казенному будинку – у в'язниці.

Путіна і Шойгу ріднить і розташування в їхніх гороскопах Плутона: в обох вони перебувають у домі війни у знаку Лева, тільки у першого у 20-му градусі, а у другого – у 25-му, що говорить про воєнні дії на території інших країн.

Градус підлості та зради

Має значення і той факт, що ця планета – Сатурн називають «планетою обмежень» – розташована в 17-му градусі Скорпіона, який є також градусом екзальтації умоглядної і водночас демонічної планети – Чорного Місяця.

Тебоїчний календар характеризує його як градус підлості та зради, який втягує у себе весь бруд нашого світу. А те, що Чорний Місяць перебуває в першому будинку гороскопа Шойгу, характеризує його як підлу і безпринципну людину, здатну на будь-яку підлість, якщо вона буде їй потрібна чи вигідна. Те, що вона розташувалася в 9-му градусі Стрільця – там, де в гороскопі Путіна перебуває Марс, свідчить про те, що ця кривава парочка вже не вперше починає війни в різних кутках земної кулі. 9-й градус Стрільця також вказує на службізм та небезпеку смерті від вогню.

Квітень 2022 року – час розплати

Не менш важливим є і розташування в гороскопі Шойгу Північного та Південного місячних вузлів – Раху та Кету. На Південному місячному вузлі на 27-му градусі Близнят у ньому перебувають Марс і Меркурій, які водночас розташувалися у восьмому будинку – будинку смерті та екстремальних ситуацій.

Як правило, така небесна конфігурація свідчить про те, що у своєму минулому житті людина займалася магією та окультними науками, тому в нинішній вона автоматично використовує їхню силу через енергії Марса – планети війни. Квітень нинішнього року – дуже непростий час для пана Шойгу: транзит Чорного Місяця на зв'язці Південного вузла, його сходження на асцендент, а також Марс і Меркурій у будинку екстриму та смерті говорять про те, що людина нехтує таким поняттями, як карма, у той час, як саме зараз на нього чекають обмеження, крах і розплата за скоєне.

«Облико морале»

Моральний образ російського міністра оборони, якщо судити з його гороскопу, не дозволяє говорити про нього як про чесну та порядну людину. Плутон у його гороскопі в напружених аспектах до з'єднання Місяць-Сонце говорить про властивий йому деспотизм, набутий ще в дитинстві – від тиску та контролю суворих і не схильних виявляти почуття щодо своєї дитини батьків – насамперед матері.

Уран в оккультному- 25-му – градусі Рака дозволяє Шойгу впливати на людей, які його оточують, але і на їхні думки – тобто він зовсім не недалекого розуму і не такий простакуватий, яким здається на перший погляд.

У ставленні до жінок неодноразово був викритий у подружній невірності, але не може відмовитися від зрад, оскільки енергетично підживлюється від представниць прекрасної статі.

Втім, вони відповідають йому взаємністю – Сонце і Місяць, що перебувають у знаку Тельця, говорять про його сексуальну чуттєвість.

Дві вказівки на трибунал у Гаазі

На те, що Шойгу доведеться відповідати за скоєні йому військові злочини, вказують два моменти у його гороскопі.

По-перше, його медіум мети – так називають точку перетину екліптики з небесним меридіаном – розташований в 9-му градусі Діви, що свідчить не лише про забобони та потяги до таємного, але й про нещастя наприкінці життя.

По-друге, натальний Місяць Шойгу розташований в точному поєднанні з сатанинською зіркою Алголь із сузір'я Персея, що є «головою Медузи Горгони», яку цей античний герой тримає в руках. Вона пов'язана з Сатурном, Нептуном, Плутоном і Чорним Місяцем, а її назва в перекладі з арабської означає «диявол».

З'єднання зірки Алголь з натальним Місяцем говорить про те, що людина довго може здобувати перемоги, зокрема й військові, але перед вирішальною битвою обов'язково зазнає поразки. Також може свідчити про приховані захворювання, складнощі щодо закону та неминучий суд – схоже, у Гаазі на пана Шойгу вже зачекалися.

Нагадаємо, Кремль почав «розбір польотів»: у Шойгу інфаркт, а 20 генералів у в'язниці.

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