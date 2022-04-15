Окупанти обстріляли завод, що виготовляв комплектуючі до ракет «Нептун»

Саме цими ракетами було надіслано за відомим напрямком російський флагман

Росіяни лютують через потоплений крейсер «Москва»

15 квітня уночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – «Жулянському машинобудівному заводі «Візар». На цьому підприємстві виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет «Нептун». Саме цими ракетами 13 квітня ЗСУ вразили російський ракетний крейсер «Москва». Про це повідомив «Укроборонпром».

«Це сталося після того, як «ширпотреб» українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до $1 млрд. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ «Нептун» виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер «Москва» країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

У заяві підприємства наголосили: попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

«Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу – Збройних сил України – тільки зростає», – запевнили в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» обійшовся Україні усього в $40 млн. Про це генеральний конструктор – гендиректор ДККБ «Луч», яке розробляло «Нептуни», Олег Коростельов.

Учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.

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