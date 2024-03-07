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Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Уночі безпілотники нібито атакували дві російські області
фото ілюстративне

Уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Трамп викликав Байдена на дебати. Суд визнав винною зброярку фільму, на зйомках якого загинула українка Галина Хатчінс. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Окупанти заявили про атаку дронів

У ніч на 7 березня дві російські області нібито атакували безпілотники. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники. Міністерство регіональної безпеки Тульської області стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

Також безпілотники нібито атакували Брянську область. За словами губернатора області Олександра Богомаза, два безпілотних літальних апарати було нібито знищено силами ППО над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом.

До того ж, уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу. Спочатку «ракетна небезпека» була оголошена в Курській області. Трохи пізніше в Білгородській та Воронезькій областях влада оголосила загрозу удару дронами.

Трамп викликав Байдена на дебати

Колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати «у будь-який час, будь-де, в будь-якому місці».

«Заради блага нашої країни важливо, щоб Джо Байден і я дебатували з проблем, які є життєво важливими для Америки та американців», – зазначив Трамп.

Колишній очільник Білого дому відмовився брати участь у первинних дебатах республіканців і критикував змагання кандидатів на загальних виборах, які організувала Комісія з президентських дебатів.

Однак в середу він заявив, що зіткнеться з Байденом у дебатах, заявивши, що навіть згоден, аби дебати проходили під управлінням «корумпованого» Демократичного національного комітету.

Водночас Джо Байден поки не казав нічого про те, чи буде він дебатувати з Трампом до виборів у листопаді.

Суд визнав винною зброярку фільму, на зйомках якого загинула українка

Суд присяжних штату Нью-Мексико у США визнав Ханну Гутьєррес, яка відповідала за зброю під час зйомок фільму «Rust» («Іржа»), винною в ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Хатчінс.

Зазначається, що розгляд справи про першу за майже 30 років смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Голлівуді завершено. Десять днів свідчень були зосереджені на тому, чи наражала зброярка фільму на небезпеку інших членів знімальної групи та акторів на знімальному майданчику. 

Суддя Мері Марлоу Зоммер наказала негайно взяти Гутьєррес під варту. Їй загрожує до 18 місяців ув'язнення. Разом із тим, присяжні виправдали Гутьєррес за другим звинуваченням у фальсифікації доказів.

Як стало відомо, 21 жовтня 2021 року Ханна Гутьєррес помилково зарядила бойовий патрон у револьвер Colt.45, який актор Алек Болдуін використовував на знімальному майданчику.

Болдуін підняв пістолет, направив його на камеру і вистрілив однією бойовою кулею, яка вбила українку – операторку Галину Хатчінс і поранила режисера Джоела Соузу. Болдуін заперечує, що натискав на курок. Судовий процес над Болдуіном за ненавмисне вбивство призначено на 10 липня.

Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів

Власник компанії і її головний виконавчий директор Міхал Стрнад стверджує, що CSG хотіла б інвестувати в Україну сотні мільйонів євро, щоб збільшити її потужності з виробництва боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню РФ.

За його словами, компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства та шукає місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Путін потис руку голові Гагаузії, пообіцявши «підтримку»

Голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

«На полях Всесвітнього фестивалю молоді в Сочі президент Росії Володимир Путін обговорив зі мною складну регіональну та геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває наша Гагаузія», – написала Гуцул в своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що розповіла Путіну про «беззаконні дії влади в Молдові», яка мститься Гагаузії за громадянську позицію та вірність національним інтересам.

«Кишинів крок за кроком забирає наші повноваження, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність та дестабілізацію у Гагаузії та у всій країні», – стверджує Євгенія Гуцул.

Водночас російський президент пообіцяв надати підтримку Гагаузії і гагаузькому народу «у відстоюванні законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені».

Теги: Гагаузія путін Дональд Трамп вбивство актор президент влада дебати небезпека переговори пістолет українка бюджет

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