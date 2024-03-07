Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч

Уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Трамп викликав Байдена на дебати. Суд визнав винною зброярку фільму, на зйомках якого загинула українка Галина Хатчінс. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 березня, щоб ви були в курсі подій.

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Окупанти заявили про атаку дронів

У ніч на 7 березня дві російські області нібито атакували безпілотники. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники. Міністерство регіональної безпеки Тульської області стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

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Також безпілотники нібито атакували Брянську область. За словами губернатора області Олександра Богомаза, два безпілотних літальних апарати було нібито знищено силами ППО над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом.

До того ж, уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу. Спочатку «ракетна небезпека» була оголошена в Курській області. Трохи пізніше в Білгородській та Воронезькій областях влада оголосила загрозу удару дронами.

Трамп викликав Байдена на дебати

Колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати «у будь-який час, будь-де, в будь-якому місці».

«Заради блага нашої країни важливо, щоб Джо Байден і я дебатували з проблем, які є життєво важливими для Америки та американців», – зазначив Трамп.

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Колишній очільник Білого дому відмовився брати участь у первинних дебатах республіканців і критикував змагання кандидатів на загальних виборах, які організувала Комісія з президентських дебатів.

Однак в середу він заявив, що зіткнеться з Байденом у дебатах, заявивши, що навіть згоден, аби дебати проходили під управлінням «корумпованого» Демократичного національного комітету.

Водночас Джо Байден поки не казав нічого про те, чи буде він дебатувати з Трампом до виборів у листопаді.

Суд визнав винною зброярку фільму, на зйомках якого загинула українка

Суд присяжних штату Нью-Мексико у США визнав Ханну Гутьєррес, яка відповідала за зброю під час зйомок фільму «Rust» («Іржа»), винною в ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Хатчінс.

Зазначається, що розгляд справи про першу за майже 30 років смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Голлівуді завершено. Десять днів свідчень були зосереджені на тому, чи наражала зброярка фільму на небезпеку інших членів знімальної групи та акторів на знімальному майданчику.

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Суддя Мері Марлоу Зоммер наказала негайно взяти Гутьєррес під варту. Їй загрожує до 18 місяців ув'язнення. Разом із тим, присяжні виправдали Гутьєррес за другим звинуваченням у фальсифікації доказів.

Як стало відомо, 21 жовтня 2021 року Ханна Гутьєррес помилково зарядила бойовий патрон у револьвер Colt.45, який актор Алек Болдуін використовував на знімальному майданчику.

Болдуін підняв пістолет, направив його на камеру і вистрілив однією бойовою кулею, яка вбила українку – операторку Галину Хатчінс і поранила режисера Джоела Соузу. Болдуін заперечує, що натискав на курок. Судовий процес над Болдуіном за ненавмисне вбивство призначено на 10 липня.

Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів.

Власник компанії і її головний виконавчий директор Міхал Стрнад стверджує, що CSG хотіла б інвестувати в Україну сотні мільйонів євро, щоб збільшити її потужності з виробництва боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню РФ.

За його словами, компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства та шукає місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Путін потис руку голові Гагаузії, пообіцявши «підтримку»

Голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

«На полях Всесвітнього фестивалю молоді в Сочі президент Росії Володимир Путін обговорив зі мною складну регіональну та геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває наша Гагаузія», – написала Гуцул в своєму Telegram-каналі.

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Вона зазначила, що розповіла Путіну про «беззаконні дії влади в Молдові», яка мститься Гагаузії за громадянську позицію та вірність національним інтересам.

«Кишинів крок за кроком забирає наші повноваження, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність та дестабілізацію у Гагаузії та у всій країні», – стверджує Євгенія Гуцул.

Водночас російський президент пообіцяв надати підтримку Гагаузії і гагаузькому народу «у відстоюванні законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені».