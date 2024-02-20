Путін зробив подарунок Кім Чен Ину

Невідомо, який саме автомобіль отримав північнокорейський диктатор і як авто доставили з Росії

Російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва. Про це пише Reuters.

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Як зазначається, подарунок для Кім Чен Ина отримала 18 лютого його сестра, Кім Йо Чжон. Вона передала подяку Путіну та заявила, що цей подарунок «служить свідченням особливих дружніх стосунків, встановлених між лідерами двох країн».

Невідомо, який саме автомобіль отримав північнокорейський диктатор і як авто доставили з Росії. Вважається, що Кім є пристрасним ентузіастом автомобілів і має велику колекцію розкішних іноземних автомобілів, які, ймовірно, були ввезені контрабандою.

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Як пише Reuters, Кім Чен Ин для пересування часто використовує лімузин Maybach. Цей автомобіль та інші, в яких його бачили, це зокрема кілька лімузинів Mercedes, Rolls-Royce Phantom і позашляховик Lexus, підпадають під категорії предметів розкоші, експорт яких до Північної Кореї заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, у вересні диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії. На прощання губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко подарував йому бронежилет і шість дронів, вироблених для війни проти України.

До слова, у липні минулого року повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі міг отримати подарунок від Путіна за те, що допоміг придушити заколот Пригожина. Лукашенко придивився собі завод вантажних автомобілів Volvo, розташований у Калузькій області. Як повідомив посол республіки в Росії Дмитро Крутой, можливість передачі підприємства під потреби білоруського автопрому було обговорено між главою держави та губернатором регіону Владиславом Шапшою.