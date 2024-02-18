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Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство
Трамп заявив, що «ці огидні зловживання владою – це не просто напад на мене, це напад на всіх американців»
фото з відкритих джерел

Трамп зробив необґрунтоване твердження, що суддя є частиною «лівої» змови

Експрезидент США Дональд Трамп стверджує, що судовий штраф у 355 млн доларів, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. Про це він заявив у суботу своїм прихильникам на передвиборчому мітингу у Мічигані, пише Reuters.

Звертаючись до натовпу вперше після того, як суддя Артур Енґорон у п'ятницю наклав на нього величезний штраф, Трамп зробив необґрунтоване твердження, що суддя є частиною «лівої» змови, спрямованої на те, щоб перешкодити йому знову стати президентом.

Колишній президент-республіканець, лідер номінації своєї партії на посаду глави Білого дому, заявив, що «ці огидні зловживання владою – це не просто напад на мене, це напад на всіх американців». Він також  повторив свою брехню про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена сталася через фальсифікацію виборів.

Суддя Енґорон, який  також заборонив Трампу упродовж трьох років обіймати посаду директора будь-якої нью-йоркської корпорації, сказав, що повна відсутність каяття і докорів сумління у Трампа та  його співвідповідачів «межує із патологією».

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 лютого суд у Нью-Йорку зобов'язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство. 

Раніше суд Нью-Йорка зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство. 

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.


 
 

Теги: вибори у США імунітет президент суддя штраф бізнес Дональд Трамп вибори шахрайство

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