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Блокування допомоги Україні: радник Байдена зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блокування допомоги Україні: радник Байдена зробив заяву
Джейк Салліван зазначив, що «Путін виграє кожного дня», коли Україна не отримує ресурси, які вона потребує
фото з відкритих джерел

Салліван зазначив, що «сильна двопартійна більшість у Палаті представників готова прийняти» пакет допомоги для України, «якщо він дійде до переговорів»

Російський диктатор Володимир Путін «виграє щодня», оскільки Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише The Guardian.

Салліван зазначив, що «сильна двопартійна більшість у Палаті представників готова прийняти» пакет допомоги для України, «якщо він дійде до переговорів».

За його словами, реальність така, що «Путін виграє кожного дня», коли Україна не отримує ресурси, які вона потребує, і тому страждає.

Зокрема, у своєму виступі в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні в понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що що Джонсон буде винен, якщо законопроект про допомогу США провалиться і Росія просунеться на полі бою.

«Я хотів би, щоб він знав, що весь світ спостерігає за тим, що він робитиме, і якщо Україна зазнає поразок на полі бою, це буде його відповідальність», - підкреслив Сікорський, закликаючи Джонсона допустити голосування.

Раніше повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

До слова, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень.

Теги: військова допомога Сенат США диктатор Україна фінансування путін росія

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